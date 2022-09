Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: Polonia battuta 1-3. Trionfo per la squadra del salentino Fefè De Giorgi

Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: battuta la Polonia 1-3 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20).

Il ct Ferdinando "Fefé" De Giorgi, originario di Squinzano nel Salento, contro i campioni olimpici che giocavano in casa a Katowice sostenuti da oltre 11mila fedeli scatenati, ha rivissuto l'emozione dell'oro mondiale vinto, da giocatore, nel 1998 in Giappone. Da allora gli azzurri non erano più riusciti a ripetersi.

Le formazioni

Polonia: Janusz-Kurek, Semeniuk-Sliwka, Bieniek-Kochanowski, Zatorski.

Italia: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.