Volley, il Casarano delle meraviglie sogna la Serie A2. Finale playoff raggiunta

Avanti tutta Casarano, la finale è tua. La squadra leccese delle meraviglie ne combina un’altra delle sue e nei playoff di A3 va in finale. Fa saltare il fattore campo e castiga Fano per la seconda volta in pochi giorni. Più di due ore di gioco al Pala Allende per la bella della semifinale certificano la superiorità della Leo Shoes che ha giocato con una continuità impressionante in tutti i fondamentali, cedendo solo il terzo set ad un team avversario costretto alla resa. Rispetto a gara 2 unica novità è il rientro dell’opposto marchigiano Marks. Si parte. Leo Shoes preme subito sull’acceleratore con il doppio ace di Ciupa, dal centro Peluso serve il 4-9. Fano risponde con cattiveria, guadagna il primo vantaggio con Marks (11-10), insiste e il sesto punto di fila vale il 14-10. Casarano non perde la calma, Marzolla e Ciupa danno sostanza sottorete. Non basta il 19-21, botta e risposta fino al 23-23, poi Fanizza e Peluso giganteggiano a muro e gli ospiti vanno sull’1-0. In avvio di secondo set Ciupa lascia il campo per infortunio, dentro il baby Guadagnini che mette ordine dietro e si rivela prezioso in avanti per strappare lo 0-2. Fano si disunisce, messo in crisi dalle battute e dall’attacco rossoazzurro. Cianciotta è l’uomo della provvidenza, non spreca il secondo setpoint. Vola e sogna il Casarano.

Il racconto

Si riprende con il team di casa chiamato ad entrare in partita, l’equilibrio del terzo parziale si interrompe con lo scatto dei leccesi, portati a distanza di sicurezza da Guadagnini (17-20). Vicini al traguardo, gli errori bloccano i ragazzi di Licchelli, Maletto colpisce due volte dalla zona di battuta e i locali tirano un sospiro di sollievo, un altra battuta velenosa di Marks scrive l’1-2. La gara si infiamma, gli ospiti vedono la gloria, il 16-22 di Cianciotta sfianca Fano che prova il tutto per tutto per ricucire lo strappo. Nel quarto matchpoint Cianciotta manda in finale la Leo Shoes. Emozioni, incredulità e lacrime tra i protagonisti in maglia rossoazzurra alla fine di un'altra impresa storica. Domenica a Catania il primo dei tre atti previsti, la serie A2 è ora possibile.