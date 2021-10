Via al campionato di A3: Aurispa Libellula Lecce, Efficienza Energia Galatina e Leo Shoes Casarano a caccia di gloria

La pallavolo leccese cala il “tris d’assi” nel campionato di serie A3 maschile di volley. Il faticoso precampionato cede il passo alle gare ufficiali, da domani sera si gioca per portare a casa la posta in palio. In fase di rodaggio e alla ricerca del top della condizione, Aurispa Libellula Lecce, Efficienza Energia Galatina e Leo Shoes Casarano si tuffano nella nuova avventura nel girone Blu. Tante le curiosità che caratterizzano ogni esordio, le nostre tre formazioni si schierano ai nastri di partenza dopo la rivoluzione del mercato estivo. Aurispa, Galatina e Casarano sono pronte a dare soddisfazioni ai propri simpatizzanti nella stagione della riapertura dei palazzetti al pubblico, anche se al 60% della capienza. Si volta pagina, finalmente si intravede uno spiraglio di luce sperando di uscire per sempre da un lungo e cupo tunnel.

Parte il campionato

L’Aurispa Libellula Lecce, veterana nei campionati di vertice, domani riceve il forte Palmi (ore 18,00). Il club di coach Fabrizio Grezio scopre le carte, i big Casaro, Kindgard, Vinti e Rau guidano una pattuglia di atleti di belle speranze in cerca di affermazione. Anche Efficienza Energia Galatina ha cambiato tanto, il regista Latorre è una certezza, Dimitrov affidabile al centro, mentre è tutto da scoprire l’opposto tedesco Wilmsen. Il club galatinese diretto da Giovanni Stomeo apre oggi un nuovo capitolo sul difficile terreno di Aci Castello. Rimanda di una settimana il debutto in serie A3 la Leo Shoes Casarano, domenica 18 ottobre primo esame in quel di Ottaviano. I rossoazzurri puntano sul potenziale offensivo di Paoletti, sul nazionale slovacco Petras, sugli esperti Torsello, Baldari e Pierri. Potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per il palleggiatore Ciardo. Un turno di riposo nella prima giornata utilissimo alla Leo Shoes del tecnico Fabrizio Licchelli per permettere al bomber Paoletti di iniziare a recuperare dal problema muscolare accusato nel test match con Modena.

Gli organici delle salentine

Organici: Aurispa Libellula Lecce- (palleggiatori) Martin Kindgard, Enrico D’Alba; (opposti) Nicolò Casaro, Lorenzo Persichino; (centrali) Giancarlo Rau, Francesco Torres, Fiorenzo Melcarne; (laterali) Bruno Vinti, Francesco Corrado, Graziani Maccarone, Marco Lucarelli, Damiano Chiarello; (liberi) Paolo Cappio, Francesco Giaffreda.

Efficienza Energia Galatina- (palleggiatori) Pietro Luca Latorre, Francesco Calò; (opposto) Lars Wilmsen; (centrali) Gabriel Dimitrov, Stefano Pepe, Piergiorgio Antonaci; (laterali) Marco Lotito, Lorenzo De Matteis, Andrea Galasso, Ferdinando Lentini, Santo Buracci, Carlo De Lorentis; (liberi) Simone Sardanelli, Giuseppe Apollonio.

Leo Shoes Casarano- (palleggiatori) Federico Ciardo, Alessandro Ribecca; (opposto) Matteo Paoletti; (centrali) Mirko Torsello, Christian Peluso, Valentino Meleddu, Gabriele De Micheli; (laterali) Simone Baldari, Michal Petras, Luca Stefano, Giovanni Scaffidi; (liberi) Francesco Pierri, Gabriele Parlati.