E' divorzio tra Aurispa Libellula Lecce e Corsano. L'ex diesse: sono stato accusato di troppa professionalità

TRICASE Si dividono le strade tra Aurispa Libellula Lecce e Mirko Corsano. Nel primo pomeriggio di ieri è giunto nelle redazioni il comunicato del sodalizio salentino. «La società Aurispa Libellula Lecce comunica che, a far data del 9 dicembre 2020, ha inteso interrompere il rapporto di collaborazione con Mirko Corsano, per divergenze sulla gestione tecnico organizzativa della prima squadra, sollevandolo pertanto dall’incarico di direttore sportivo. La società ringrazia Mirko Corsano per il lavoro profuso e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera». Non si è fatta attendere la replica di Mirko Corsano, alquanto seccato: «Ci sta avere delle divergenze. Sono stato accusato di troppa professionalità. Non hanno avuto il coraggio di chiamarmi. Mi sono confrontato solo con il presidente Venneri. Mi aspettavo un confronto non solo con il presidente». Dunque, l’ex campione del mondo Mirko Corsano, giunto ad Alessano nella stagione 2017/18 da team manager, non è più il direttore sportivo dell’Aurispa Libellula Lecce, squadra che milita nel campionato nazionale di pallavolo maschile di serie A3. L’Aurispa Libellula Lecce è un progetto nato tra la pallavolo Azzurra Alessano e la Fulgor Tricase. Nasce la scorsa estate dopo tante anticipazioni. Il progetto era in cantiere da diverso tempo, i dirigenti delle due squadre, nello spirito di collaborazione che si è avuto in questi cinque anni, tra condivisione del palasport e tante altre cose, hanno creato questa nuova società salentina. Ben contenti di questo accordo sono anche i main sponsor Aurispa e Libellula che sostengono l’ambizioso progetto del campionato di A3 Credem Banca. Il nome ufficiale, Aurispa Libellula Lecce, ha suscitato inizialmente non poche critiche, ma resosi necessario per esigenze di Lega e nome fortemente voluto dal nuovo Cda che ha come obiettivo diventare il polo attrattivo del volley di Lecce e provincia.

Tornando ai nostri giorni , la classifica per i ragazzi di Denora dice ottavo posto con 9 punti in 7 gare giocate. Il prossimo turno l’Aurispa Libellula Lecce affronterà Sabaudia, domenica 13 dicembre, ore 18 al palasport di Sabaudia.

