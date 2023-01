Volley A1, Lawani nuovo giocatore della Gioiella Prisma Taranto

Il presidente della Gioiella Prisma Taranto, Tonio Bongiovanni, comunica che la società rossoblù, militante nel campionato di pallavolo di serie A1, ha raggiunto l'accordo con il club francese Paris Volley per l’acquisizione del giocatore Ibrahim Lawani. Classe 2001 per 198 cm, di Vitry-sur-Seine, Ibrahim Lawani è il nuovo opposto della Gioiella Prisma Taranto, e si unirà nel reparto degli schiacciatori di posto 2 insieme a Tommaso Stefani. Lawani raggiungerà la squadra sulle rive dello Ionio in giornata e sarà a disposizione sin da oggi del club ionico per rinforzare la Prisma in questra second parte di campionato.