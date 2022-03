Basket C Silver, vittoria e primato per la Limongelli Dinamo Brindisi L'intervista al coach

(foto Ufficio Comunicazione Limongelli Dinamo Basket Brindisi)

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi fa suo il match casalingo contro la Sveva Pallacanestro Lucera e conquista la vetta nel campionato di C Silver. 73-71 il punteggio finale per la squadra di coach Cristofaro dopo un incontro avvincente davanti ad una cornice di pubblico festante che ha sostenuto la squadra per tutti i 40 minuti. Top scorer di serata il lituano della Dinamo Darius Kibildis che ha chiuso con 22 punti seguito dal suo compagno di squadra Staselis con 20. La squadra brindisina conquista la 14ima vittoria consecutiva e sale a 38 punti con 19 vittorie su 20 partite disputate distanziando la stessa Lucera di due punti che però ha una partita in più giocata. La Dinamo Br è chiamata subito ad una prova impegnativa nel derby di sabato alle ore 18.00 al Palapentassuglia contro i cugini dell’Assi Br bisognosi di punti per puntellare il quinto posto in classifica. Per la Limongelli Brindisi – in caso di vittoria – si aprirebbero concrete possibilità di vincere il campionato direttamente senza passare dalla lotteria dei playoff promozione a 4 giornate dalla fine della stagione regolare. Il video ufficiale della società con l'intervista al coach Antonio Cristofaro.