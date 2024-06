Il 16enne pugliese Vito Iconomu, promessa del motociclismo, si è rotto l'omero. Recupero lampo dopo l'intervento al Giovanni XXIII: in un mese già in gara

Una frattura all'omero in un incidente poteva costare a una giovane promessa del motociclismo l'esordio nel Campionato italiano velocità R7. Il biker barese Vito Iconomu, 16 anni appena compiuti, oggi nel team del collaudatore Ducati Michele Pirro, è stato operato con successo all'ospedale Giovanni XXIII di Bari dall'equipe della dottoressa Daniela Dibello e dopo un mese è tornato in gara.

Il commento

«È stato necessario un trattamento chirurgico per garantire una corretta guarigione e prevenire limitazioni funzionali future. Abbiamo ridotto e sintetizzato la frattura con chiodi endomidollari che il paziente dovrà rimuovere in seguito quando l'osso si sarà rinsaldato», spiega la dottoressa Dibello, direttrice dell'unità operativa di ortopedia al Giovanni XXIII di Bari. In sala hanno operato i chirurghi ortopedici Cosimo del Vecchio e Carlo Amati, l'anestesista Roberta Ragone e la strumentista Cristina de Pasquale. Vito Iconomu si era messo in mostra con diverse vittorie nel campionato PitBike, poi il salto in sella a una Yamaha per R7 Cup e ora che ha completato il recupero potrà prepararsi alla prossima gara in programma al Mugello il 23 giugno.