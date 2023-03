Taranto, l'ennesimo 0-0 (è l'ottavo nel girone di ritorno) avvicina i playout. Capuano: «Non tiriamo? Mi viene da ridere. Sono incazzatissimo»

Viterbese-Taranto finisce 0-0, è l'ottavo risultato "ad occhiali" del girone di ritorno per i rossoblù. Un pareggio che avvicina i playout al Taranto: adesso il margine di sicurezza si è assottigliato a soli tre punti. Pesano, però, gli errori in fase realizzativa: nel girone di ritorno un solo gol dei rossoblù. Due errori di Bifulco e il risultato non si è schiodato nonostante una prova tutto sommato importante.

L'allenatore, Eziolino Capuano si dice «contentissimo del risultato» ma «incazzatissimo per gli errori». «Teniamo a distanza la Viterbese - dice il tecnico -, però mi viene da ridere quando mi dicono che non tiriamo in porta. Abbiamo costruito quattro palle gol. Sono contento per la prestazione, per come abbiamo tenuto il campo. Il risultato non rispecchia l'andamento della gara. Abbiamo fatto una grande prestazione, ci rimaniamo male perché non portiamo a casa i tre punti. Non è facile giocare qui, ci teniamo la prestazione e il risultato. Sull'andamento della partita, però, sono molto incazzato con i miei».