Adorante-gol e il Francavilla costringe al pareggio la capolista Ternana

FRANCAVILLA La Virtus Francavilla rialza la testa nella gara più difficile, quella contro la capolista Ternana, lanciatisssima verso la promozione in serie B. I ragazzi di Trocini conquistano un pareggio importante per la classifica e soprattutto per il morale grazie al colpo di testa dell'ex parmense Adorante che beffa il portiere Iannarilli. Il pareggio sta molto stretto ai biancazzurri che possono recriminare per il rigore molto generoso concesso agli umbri e ribattuto in rete da Falletti dopo la prima respinta del portiere Costa. Una grande prova dunque della Virtus Francavilla che ora guarda al futuro con molta serenità in più.