Virtus Francavilla-Taranto è un derby spartiacque. In palio punti salvezza

Le cinque sconfitte (su sei) lontano dallo Iacovone pesano come un macigno per il Taranto anche se a Torre del Greco due mesi fa e più recentemente a Latina e a Picerno le decisioni arbitrali maturate sul gong hanno penalizzato la compagine di Ezio Capuano, chiamata ora alla svolta esterna a cominciare proprio dal derby di Francavilla Fontana, (domenica ore 17.30) perché la salvezza passa anche dai punti conquistati negli scontri diretti, al di là della locazione del match. Contro ogni pronostico, la partita di domenica alla "Nuovarredo Arena" assume i connotati di un derby spartiacque soprattutto per il Francavilla, ma Capuano, a più riprese, è stato categorico e non vuole alcun tipo di distrazione. In sintesi: guai a sentirsi appagati dal rendimento interno che ha fruttato cinque fondamentali vittorie, perché il campionato è lungo e ricco di insidie. E poi c'è il cronico problema di una rosa ridotta ai minimi termini per via dei tanti indisponibili.

C’è fiducia in casa Virtus Francavilla, nonostante tutte le difficoltà del periodo, in vista di questo derby interno. La squadra sta facendo gruppo, trovando al proprio interno la forza per superare questo momento non facile. C’è silenzio stampa per giocatori e tecnici, in ritiro per trovare la massima concentrazione e per preparare mentalmente al meglio la difficile sfida al team jonico. Antonio Calabro sta ultimando la preparazione tecnica del match con non poche difficoltà. Saranno assenti per infortunio Murilo, Perez, Ekuban e Tchetchoua, oltre allo squalificato Maiorino. Emergenza anche in casa Virtus nel settore offensivo, con il solo Patierno disponibile.