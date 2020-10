Il Covid 19 bussa alla porta della Virtus Francavilla: c'è un positivo nel gruppo squadra

FRANCAVILLA FONTANA Alla lunga lista delle società sportive contagiate dal coronavirus da oggi si aggiunge anche la Virtus Francavilla. La notizia è stata diffusa nella tarda serata direttamente dall'ufficio stampa del sodalizio biancazzurro con una nota ufficiale in cui "si comunica che, in seguito all'ultima serie di tamponi effettuati, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 in un componente del gruppo squadra. La società, a seguito delle disposizioni vigenti, ha già provveduto prontamente all’isolamento fiduciario del tesserato in questione, espletando ogni adempimento previsto dal Protocollo Federale e dalle disposizioni vigenti". Oggi se ne saprà certamente di più. Per domani è in programma la sfida in trasferta sul campo del Monopoli.

