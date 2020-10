Virtus Francavilla, punto prezioso sul campo della Paganese. Sabato si torna in campo contro il Potenza

E' finita 0-0 la sfida tra Paganese e Virtus Francavilla, turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di serie C. Per i biancazzurri è il secondo punto stagionale che, tra l'altro, consente di interrompere la serie negativa di due sconfitte di fila. Un punto comunque pesante considerato che anche a Pagani il tecnico Trocini (in tribuna per squalifica) ha dovuto rinunciare alla coppia d'attacco titolare Perez-Vazquez, entrambi indisponibili per infortunio. Il match è stato avaro di emozioni anche se nel finale il neo entrato Mastropietro ha avuto una buona occasione per regelare il successo ai suoi ma non è riuscito a sfruttarla.

Da domani la Virtus Francavilla comincerà a preparare l'anticipo della settimana giornata di campionato che sabato alle ore 20.45 vedrà i biancazzurri opposti al Potenza sul sintetico del Giovanni Paolo II.

