Virtus Francavilla ko in casa nel derby con il Monopoli. Inutile il gol nel finale di Miccoli

FRANCAVILLA FONTANA Passo falso casalingo della Virtus Francavilla nel derby contro il Monopoli. I biancoverdi espugnano il Giovanni Paolo II grazie all'uno-due di Zambataro e De Paoli tra l'8' e l'11' del primo tempo. Soltanto nel finale di partita la squadra di mister Trocini è riuscita ad accorciare le distanze con il giovane Antonio Miccoli. Troppo tardi però per agguantare il pareggio. Mercoledì di nuovo in campo per il turno infrasettimanale: il Francavilla giocherà alle ore 15 sul campo della Casertana. Un test difficile contro una squadra che, a sua volta, vorrà riscattare la aconfitta rimediata oggi contro la Turris.