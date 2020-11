Virtus Francavilla, i tesserati positivi al Covid salgono a tre ma la squadra parte regolarmente per Monopoli. Il derby si gioca alle ore 20.30

FRANCAVILLA FONTANA Salgono a tre i tesserati della Virtus Francavilla Calcio risultati positivi al Covid 19. Ciononostante però il derby con il Monopoli, in programma questa sera, alle ore 20.30, allo stadio Veneziani, si giocherà regolarmente. Ecco il comunicato diffuso dal club biancazzurro: "La Virtus Francavilla Calcio comunica che in seguito alla serie di tamponi effettuati in mattinata è stato riscontrato un ulteriore caso di positività al Covid-19, portando il totale a 3 casi (un calciatore e due membri dello staff). La società, a seguito delle disposizioni vigenti, ha già provveduto prontamente all’isolamento fiduciario dei tesserati in questione, espletando ogni adempimento previsto dal Protocollo Federale e dalle disposizioni vigenti. La squadra si prepara comunque a partire regolarmente per Monopoli".

© RIPRODUZIONE RISERVATA