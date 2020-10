Virtus Francavilla, c'è un altro positivo al Covid19. A rischio il derby di domani contro il Monopoli

FRANCAVILLA FONTANA Un altro positivo nella Virtus Francavilla. A questo punto, la gara di campionato contro il Monopoli, in programma domani alle ore 20.30 allo stadio Veneziani, è in forte dubbio. La notizia della nuova positività è stata resa nota dal sodalizio biancazzurro. "La Virtus Francavilla Calcio comunica che in seguito all'ultima serie di tamponi effettuati nella giornata di ieri è stato riscontrato un ulteriore caso di positività al Covid-19 in un componente del gruppo squadra, portando il totale a 2 casi. La società, a seguito delle disposizioni vigenti, ha già provveduto prontamente all’isolamento fiduciario del tesserato in questione, espletando ogni adempimento previsto dal Protocollo Federale e dalle disposizioni vigenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA