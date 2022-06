Virtus Francavilla, Marchisio in visita allo stadio. E il club scherza: è il nuovo acquisto

Claudio Marchisio nuovo centrocampista della Virtus Francavilla? Ma no, era semplicemente in visita. La pagina Facebook del club biancazzurro ci gioca, l'ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana ha visitato questa mattina lo stadio Giovanni Paolo II, approfittando del fatto che nel pomeriggio sarà ospite dello Juventus Club di Francavilla Fontana per un evento. Il presidente Antonio Magri gli ha donato una maglietta, con l'immancabile numero 8 e la foto sui social è subito diventata virale.



Marchisio ha visitato lo stadio e gli spogliatoi, con il numero uno del club biancazzurro che gli ha raccontato la storia della società brindisina, ormai presenza fissa in Serie C.

Tra le foto, Marchisio ha riconosciuto un volto familiare: Federico Mastropietro, protagonista anni fa nelle giovanili della sua Juventus, poi diventato un'icona della Virtus. Una mattinata a parlare di calcio con uno dei più forti centrocampisti italiani degli ultimi 20 anni: la Virtus, adesso, è popolare anche a casa Marchisio. E Claudio può vantare una maglietta in più.