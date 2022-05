Virtus Francavilla, Calabro sarà il nuovo allenatore: l'indizio social

Antonio Calabro tornerà ad essere l'allenatore della Virtus Francavilla. Il tecnico, nella scorsa stagione al Catanzaro, ha trovato l'accordo per il ritorno sulla panchina sulla quale vinse il campionato di Eccellenza, la Coppa Italia di categoria, quello di Serie D e poi arrivò quinto in classifica in Serie C alla prima storica stagione tra i professionisti. L'annuncio arriva tramite i social, con un indizio: una mano con il tre, a voler ricordare il famoso triplete del 2014/15, quasi ripercorrendo un gesto di Josè Mourinho.