Vicenza-Lecce, Rosso risponde a Corvino: «Dichiarazioni diffamatorie». La nota del presidente

Dopo la conferenza stampa di Pantaleo Corvino, sulla "pagliacciata" (così l'ha definita il direttore dell'area tecnica del Lecce) di Vicenza-Lecce, arriva anche la risposta del presidente biancorosso Stefano Rosso. «Non posso che rilevare che negli ultimi tre giorni si siano alzati eccessivamente i toni, con polemiche e teorie di ogni tipo», la premessa del numero uno della Lanerossi.

Il Presidente Stefano Rosso ha deciso di replicare alle recenti dichiarazioni relative alla gara LR Vicenza-Lecce, disputata sabato 30 aprile, allo stadio Romeo Menti.https://t.co/6wDPoZwOmN#ForzaVicenza #ForzaLane — L.R. Vicenza (@LRVicenza) May 4, 2022

«Dichiarazioni diffamatorie»

«Personalmente - prosegue Rosso in un duro comunicato stampa -, ho molta stima del Presidente Sticchi Damiani e dell’Unione Sportiva Lecce, società organizzata che negli ultimi anni, con la sua guida, ha avuto il merito di raggiugere traguardi importanti. Tuttavia non ritengo corrette le dichiarazioni rilasciate in questi ultimi giorni, da un membro della sua dirigenza. Sono diffamatorie e non ne vedo né il motivo, né lo scopo, se non forse quello di strumentalizzare l’opinione pubblica e le istituzioni. Vorrei però chiudere in maniera definitiva questa sterile polemica con spirito costruttivo, chiedendo a tutti di focalizzare l’attenzione sulle fondamentali partite di venerdì prossimo. Entrambi ci giochiamo traguardi importanti ed è altrettanto importante poterlo fare con i nostri tifosi al seguito. Auguro quindi all’U.S. Lecce di raggiungere l’obiettivo prefissato». Polemica chiusa definitivamente?

