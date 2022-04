Vicenza-Lecce, Contini in ospedale: «Trauma barico e stordimento». Le condizioni del portiere

Nikita Contini in ospedale, con un collare, dopo il petardo esploso a pochi metri da lui durante Vicenza-Lecce. L'estremo difensore biancorosso commenta l'accaduto tramite una storia sui social: «Leggero trauma barico e tanto spavento». Il portiere era stato sostituito subito dopo l'accaduto, per lasciar spazio in campo a Grandi.

In seguito il Vicenza ha prima pareggiato e poi vinto la partita contro il Lecce, che adesso sarà costretto al successo o al pareggio contro il Pordenone per la Serie A.