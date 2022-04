Vicenza-Lecce, Baroni sul petardo: «Un episodio che non ci ha aiutati. I ragazzi mi guardavano e mi chiedevano cosa fare»

Baroni non le manda a dire: «La pausa non ci ha giovato», il commento dell'allenatore riguardo ai minuti in cui la partita si è fermata in seguito al lancio in campo di un petardo da parte dei tifosi del settore ospiti a Vicenza. Il Lecce, poi, ha perso. Il tecnico ha commentato l'episodio in sala stampa: «Sicuramente non è un episodio che ci ha giovato, i ragazzi mi guardavano e mi chiedevano cosa stesse accadendo. Non voglio commentare il petardo e dove è caduto, noi dobbiamo pensare al campo. Noi siamo stati meno fortunati negli episodi ma la squadra mi è piaciuta in diversi episodi».

Baroni: non voglio alibi

«Non cerco alibi - spiega il tecnico -, non voglio nemmeno commentare il rigore e la ribattuta, queste cose lasciano il tempo che trovano. Io devo dire che abbiamo sbagliato troppo, sul contropiede tre contro due bisogna mettere il compagno in porta. Abbiamo la consapevolezza che possiamo prenderci la A venerdì e stiamo bene a livello di forma fisica».