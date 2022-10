Le prime otto giornate di campionato sono state molto intense per alcuni, meno per altri. Forse Baroni sta meditando qualche avvicendamento. Così la formazione titolare, che scenderà in campo domani sera all’Olimpico (ore 20:45) non è tanto scontata. Gli unici sicuri di giocare dovrebbero essere Falcone, Hjulmand e Strefezza. In difesa davanti a Falcone il pacchetto arretrato potrebbe quindi subire qualche modifica. A destra le possibilità che Gendrey sia confermato sono molto alte. Dalla prima giornata, l’ex Amiens, al secondo campionato con il Lecce, non è mai stato in ballottaggio con Baschirotto. Eppure l’ex Ascoli era, ed è, l’alternativa al giocatore transalpino. La prima novità della formazione di partenza, comunque, potrebbe riguardare proprio la difesa. Al centro, finora, Pongracic e Baschirotto hanno trovato un certo affiatamento. È bene ricordare che Baschirotto è stato dirottato nel cuore della difesa per l’emergenza di inizio stagione. E comunque si è fatto apprezzare.

Umtiti, è il momento

In panchina c’è un certo Umtiti che spinge. L’ex Barcellona finora ha lavorato sodo per trovare la condizione migliore. Adesso sembra essere arrivato il momento di ritrovare il ritmo e il clima partita. Il palcoscenico dello stadio Olimpico certamente non spaventa il campione del Mondo francese. Abituato a giocare in certi stadi e contro certi avversari. Un discorso che vale pure per Pongracic. Coppia centrale fatta dunque? Non è detto. Però Baroni da un po’ di tempo va ripetendo che Umtiti è pronto e alla prima occasione lo farà debuttare in giallorosso. Anche per far tirare il fiato a qualcuno. Il suo impiego, dal primo minuto, mai come questa volta sembra molto probabile. Pongracic e Umtiti potrebbero giocare per la prima volta insieme. Non saranno mancate le prove in allenamento e sarà bastato poco per convincere Baroni a schierarli entrambi. Non è escluso che il Lecce possa partire ancora con Pongracic e Baschirotto .

I ballottaggi per la formazione