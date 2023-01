Centocinquantatre volte in panchina con la Salernitana, ottantasei con il Lecce. La promozione in B e in A con i campani, la promozione in A con il Lecce. A Salerno lo battezzarono “Profeta”, e lo elessero cittadino onorario, lui che è riminese di nascita. Che effetto fa questa partita targata serie A che va in scena la notte dell’ultimo venerdì di gennaio, il giorno nel quale compie 63 anni? Inevitabile chiederglielo, a Delio Rossi. «C’è un’emozione che viene da dentro, dalla mia storia personale, che arriva da lontano, dalla via dei ricordi, correvano gli anni Novanta a Salerno, a Lecce vivevo i primi anni del terzo millennio. Anni indimenticabili, su un versante, sull’altro. Io già mi emoziono ogni volta che seguo una delle squadre che ho allenato, verso le quali porto affetto, in questo caso tutto ha un po’ un sapore speciale. La seguirò certamente, questa partita. Non ricordo di aver giocato mai un Lecce-Salernitana in serie A. Ho giocato invece in B su un fronte e sull’altro».

E ricorda il campionato 1994-95, sulla panchina dei campani: il pareggio di settembre contro il Lecce di Spinosi. E poi il colpaccio al Via del Mare, 2-1 sui giallorossi leccesi che in panchina avevano Lenzi. Sulla panchina leccese, invece, il 21 settembre del 2002 vinse per 2-1 sulla Salernitana di Zeman, risultato rovesciato nel ritorno. E fu l’anno della promozione in A. Il presente è un venerdì, obiettivo comune la salvezza. «E’ un giorno strano il venerdì, com’è strano questo calcio che viviamo. E’ una partita apertissima. Bisognerà vedere la reazione della Salernitana alla “vicenda Nicola”. La reazione del Lecce allo stop di Verona».

Il momento dei granata

Salernitana e Lecce arrivano da una sconfitta, tutte e due. Il Lecce dopo una serie positiva di sei giornate, la Salernitana dopo il “caso Nicola”, l’allenatore della salvezza della scorsa stagione prima esonerato e poi richiamato. «Una vicenda incredibile - dice Rossi -. Nicola è stato bravissimo. Se Pioli ha compiuto un miracolo l’anno scorso regalando al Milan lo scudetto, Nicola ne ha compiuti due salvando all’ultimo istante la Salernitana. Era partita bene la squadra campana, in questa stagione. Magari un 8-2 è un risultato che mortifica, che lascia il segno, ma un allenatore non lo si esonera per questo, si cambia tecnico magari se ci si rende conto che non ha più il controllo della squadra, se è lontano dagli obiettivi fissati, ma la sconfitta clamorosa non può essere colpa dell’allenatore che mi pare stia facendo assolutamente il proprio dovere. Un caso del genere può mettere in difficoltà il tecnico davanti ai propri calciatori». Ed ecco la disamina sul Lecce: «Il Lecce si sta esprimendo su certi livelli, col Milan ha giocato una grande partita, poi è arrivata la gara di Verona ma come non bisogna esaltarsi, così non bisogna deprimersi. Il Lecce sta bene comunque sul piano psicologico. Sta benissimo Baroni. Il rapporto giocatori-tecnico-società qui è una garanzia. Adesso dopo quello di Verona, Baroni ed i suoi hanno due altri scontri diretti molto importanti. Dopo la Salernitana ci sarà una Cremonese che si sta esprimendo bene. Sono partite chiave. Quell’anno della nostra serie A, volammo verso il decimo posto battendo una dopo l’altra Juventus e Inter, ma la salvezza la conquistammo battendo gli scontri diretti».

Il Lecce e la quota salvezza