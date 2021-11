Verso Lecce-Frosinone. Stellone, il doppio ex: "Squadre con solida fase difensiva"

Per lui è una sorta di derby. La vigilia, nella sua Pescara dove aspetta una chiamata per riprendersi una panchina, gli rimette in fila i ricordi. Vorrebbe esserci, a Frosinone, Roberto Stellone, domani. «Di certo seguirò la partita, magari in televisione, e sarà come rivivere i sei mesi vissuti a Lecce, i sei anni trascorsi in Ciociaria, i giorni felici delle promozioni su un fronte e sull’altro. A Lecce sono stato da gennaio a giugno del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati