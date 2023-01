Diretta Verona-Lecce, scontro per la salvezza. E Baroni può persino superare la Juventus. Le formazioni ufficiali

Caccia al settebello. Il Lecce vuole il settimo risultato utile di fila, magari affossando un Verona che è in una situazione complicatissima di classifica. E - perché no? - superare la Juventus, piombata nella stessa zona di classifica dopo la penalizzazione. Sarà una partita complicata, come ha ammesso lo stesso Baroni, ma con una certezza: la squadra vista nelle ultime uscite, può fare risultato ovunque. E il Lecce sarà spinto da circa 2.700 tifosi arrivati al Bentegodi un po' da tutta l'Italia del Nord, oltre che dal Salento. Zaffaroni ha ben poche alternative: può solo vincere per riaprire la lotta salvezza, se invece vince Baroni fa un balzo avanti che lascerebbe intravedere ottimi spiragli per il futuro.

Verona-Lecce, formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Henry, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana, Joselito

Allenatore: Marco Zaffaroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella

Allenatore: Marco Baroni

Verona-Lecce, diretta live: dove vedere la partita in tv

La partita Verona-Lecce sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva da Dazn. Non è prevista, invece, la diretta su SkySport. Sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia aggiornamenti in tempo reale e foto sulla prima partita di questa giornata di Serie A.