Nonostante non sia ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio nel Lecce di Fabio Liverani,fin qui ha giocato soltanto uno spezzone di partita contro l'Atalanta, il laterale sinistro Brayan Vera continua ad essere uno degli elementi più importanti della Nazionale Under 23 della Colombia. Proprio ieri infatti Vera è stato convocato per l'amichevole internazionale Giappone-Colombia in programma il prossimo 17 novembre.







