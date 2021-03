A Venezia per confermarsi grande squadra, il Lecce punta ancora sul duo Coda-Pettinari - LIVE

PRIMO TEMPO

1': calcio d'inizio ai padroni di casa. Veneti in campo col tridente offensivo Di Mariano- Forte - Esposito.

Galvanizzato dal rotondo successo sul Chievo Verona, il Lecce, ora a una lunghezza dalle seconde in classifica, prova a giocare un brutto scherzo in laguna al Venezia, squadra che è alla stessa quota dei giallorossi, a 46 punti. Dunque un altro scontro diretto in chiave promozione diretta. I giallorossi poi ne disputeranno cinque. E in queste ultime dieci giornate del campionato giocheranno in casa solo quattro volte.

La squadra che vanta il migliore attacco, il Lecce, contro una delle migliori difese, per la decima giornata di ritorno del campionato di serie B.

Il Venezia è reduce dal pareggio di Ascoli, dove, nonostante la superiorità numerica, ha incassato, nel finale, il gol dei padroni di casa. Prima di quella partita era stato battuto fra le mura amiche dal Brescia. Ora proverà a mettere in difficoltà i giallorossi, come all’andata, quando i salentini passarono in vantaggio, ma furono rimontati in sei minuti da Forte, e poi, a circa un quarto d’ora dalla fine, riportò l’equilibrio Massimo Coda.

Mister Corini concede un po’ di respiro a Henderson, impiegato appena tre giorni fa, al suo posto Mancosu. In avanti confermato il duo Coda-Pettinari, Il tecnico giallorosso non disporrà di Listkowski, il quale è stato interessato da una frattura al piede destro. Meccariello squalificato, titolare in difesa sarà Pisacane.

Per i veneti rientra, dopo la squalifica, l'attaccante Johnsen.

FORMAZIONI

VENEZIA: Pomini, Taugourdeau, Mazzocchi, Forte, Firodilino, Di Mariano, Maleh, Svoboda, Ricci, Ceccaroni, Esposito. IN PANCHINA: Maenpaa, Ferrarini, Molinaro, Cremonesi, Aramu, Modolo, Felicioli, Johnsen, Rossi, Bjarkason, Bocalon, Crnigoj. Allenatore: Zanetti.

LECCE: Gabriel, Maggio, Pisacane, Lucioni, Mancosu ©, Coda, Pettinari, Björkengren, Gallo, Majer, Hjulmand. IN PANCHINA: Bleve, Vigorito, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Maselli, Henderson, Felici, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini

ARBITRO: Giovanni Ayroldi, di Molfetta