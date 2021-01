Lecce, mirino sull'italo-svedese Vecchia per rinforzare l'attacco

LECCE- È l'italo-svedese Stefano Vecchia, classe 1995, l'obiettivo del Lecce per rinforzare l'attacco. La notizia, trapelata dagli organi di stampa svedesi, è stata confermata questa mattina dal club giallorosso che ha definito "veritiere le voci circa l'interessamento verso l'attaccante Stefano Vecchia del club svedese Sirius".

Stefano Giuseppe Arne Vecchia Holmquist, talvolta indicato come Stefano Holmquist Vecchia, è nato a Stoccolma il 23 gennaio 1995. Possiede la cittadinanza italiana poiché il nonno paterno, Giuseppe, era stato un calciatore in Italia. Il padre, Renato, è immigrato in Svezia negli anni '80 mentre la madre è invece svedese. In forza dal 2013 al 2016 al Brommapojkarna e successivamente dal 2017 fino allo scorso mese di dicembre al Sirius ha collezionato 109 presenze e 31 gol in campionato. Una curiosità: durante il periodo del lockdown Vecchia ha inciso due canzoni insieme all'amico Kanteh; la prima, "Sulla Luna" incisa a maggio, la seconda "La Cultura" nel mese di agosto. In entrambe le canzoni, Vecchia canta in italiano mentre Kanteh in svedese.

