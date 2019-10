Lecce, dalla C alla A in due anni: un premio alla Bocconi

MILANO - Importante riconoscimento per il Lecce calcio. La società giallorossa è stata premiata a Milano per il raggiungimento della doppia promozione, dalla Lega Pro alla Serie A in due anni consecutivi, nell'ambito del Convegno “Salute, Prevenzione e Sport” Topic Healthcare, organizzato da Università Bocconi, Topic Sport, Cergas e Vivisalute, l’Unione Sportiva Lecce sarà premiata.

L’evento, organizzato presso l’Università Bocconi, si è articolato in una tavola rotonda dedicata allo sport, alla salute e alla prevenzione moderata dalla prof. Dea D’Aprile, Magnifica Rettore dell’Università Unimeier, alla quale è seguita la cerimonia di consegna delle Targhe Vivisalute Award 2019 dedicate alle eccellenze nazionali in ambito sportivo, sociale e culturale. L'avvocato milanese Paolo Vinci, con origini salentine, professore universitario e giornalista sportivo, ha consegnato il prestigioso premio nelle mani del vicepresidente del Lecce calcio, Alessandro Adamo.





