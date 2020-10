A Torino in emergenza: out Falco, Tachtsidis, Majer, Listkowski e Dermaku. Ma Corini ci crede: "Vogliamo passare il turno"

LECCE Con tante defezioni ma con una voglia matta di passare il turno in Coppa Italia. Il Lecce scenderà in campo domani, alle ore 14, allo stadio Olimpico di Torino (diretta su Raisport), senza Falco, Tachtsidis, Majer, Listkowski e Dermaku. Nonostante la assneza, mister Corini ci crede: "Vogliamo fare una grande partita e provare a passare il turno. Ho grande fiducia in Maselli, per lui sarà una grande occasione". Sono 21 i convocati per la trasferta torinese: 1. Bleve, 5. Lucioni, 6. Meccariello, 7. Paganini, 8. Mancosu, 9. Coda, 11. Adjapong, 13. Rossettini, 14. Stepinski, 20. Pettinari, 21. Gabriel, 22. Vigorito, 23. Bjorkengren, 24. Zuta, 25. Gallo, 26. Dubickas, 27. Calderoni, 29. Gianfreda, 32. Lo Faso, 34. Maselli, 53. Henderson.

