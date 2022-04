Record di presenze al Via del Mare per il big-match Lecce-Pisa. I consigli per i tifosi

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni oggi allo stadio Via del Mare in occasione del big-match del campionato di serie B tra Lecce e Pisa, una sfida che vale una fetta di serie A. Sugli spalti dell'impianto leccese ci saranno all'incirca 25 mila tifosi considerato che fino a ieri sera erano stati venduti 23.496 biglietti ed erano ancora disponibili tagliandi per il settore Curva Sud Inferiore. C'è da tener in considerazione che oltre ai biglietti messi in vendita ci sono in ogni partita altri 2mila circa ingressi di servizio tra addetti, operatori di pubblica sicurezza, operatori dell'informazione e collaboratori vari.

I consigli per i tifosi

L’apertura dei varchi dello stadio Via del Mare è prevista alle ore 12.30. A tal proposito, l'Us Lecce raccomanda vivamente a tutti i tifosi di raggiungere lo stadio con largo anticipo, per evitare lunghe file ai varchi di ingresso che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

I botteghini dello stadio resteranno aperti dalle ore 12.30 alle ore 15.45 per consentire il cambio nome-utilizzatore dei biglietti, procedura consentita anche online http://www.uslecce.it/page/960303059047/cambio-utilizzatore-stampa-segnaposto) e per il ritiro dei tagliandi del settore diversamente abili.

Si ricorda che per l’accesso all’interno dello stadio, a partire dal compimento del 12° anno di età, è necessario esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto GreenPass Base) unitamente al documento di riconoscimento.

Si rammenta inoltre l'obbligo di mascherina FFP2 in tutte le aree dell’impianto (all’aperto e al chiuso).

Per maggiori dettagli e informazioni sulle disposizioni Covid-19, la viabilità, le aree parcheggio e il Regolamento d’uso dello stadio comunale Ettore Giardiniero di Via del Mare, è possibile consultare il sito www.uslecce.it nella sezione Biglietteria/Stadio.

Allo Stadio in Bus

Oggi 25 aprile e il prossimo 6 maggio in occasione delle partite casalinghe del Lecce contro Pisa e Pordenone sarà disponibile il il servizio

⚽️ ALLO STADIO IN BUS ⚽️

• autobus ogni 10 minuti verso lo stadio dalle fermate di

Libertà-S. Elia, Imperatore Adriano-Gobetti, De Pietro, Porta Napoli, Porta Rudiae, Gallipoli Museo, Piazza Italia, Battisti;

• servizio attivo da 3 ore prima dell'inizio delle partite e nelle ore successive al termine degli incontri;

• costo del biglietto 1 euro, 1,50 euro se a bordo del mezzo.