Lecce, già venduti 7mila biglietti per il big-match con il Pisa. Si va verso il record stagionale di presente al Via del Mare

La sconfitta di Reggio Calabria non ha fatto perdere l'entusiasmo ai tifosi del Lecce che si preparano a gremire gli spalti dello stadio di Via del Mare per il big-match contro il Pisa. La sfida che può valere un'intera stagione si giocherà lunedì 25 aprile con inizio alle ore 15.

Prevendita a gonfie vele

La vendita dei biglietti è già cominciata da alcuni giorni e soltanto da lunedì è aperta a tutti. Il primo dato ufficiale è di quelli importanti: fino a ieri sera sono stati venduti circa 7.000 tagliandi. Una cifra rilevante se si tiene conto che mancano ancora sei giorni alla partita e che i tifosi del Lecce, abitualmente, aspettano le ultime 48 ore prima di acquistare il biglietto. Un segnale importante di vicinanza a capitan Lucioni e compagni che nelle ultime tre partite ufficiali della stagione regolare dovranno difendere il secondo posto dall'assalto delle inseguitrici e regalare al popolo salentino la gioia del ritorno in serie A.

