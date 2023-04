Quando mancavano ormai pochi minuti al triplice fischio dell’arbitro Marchetti di Ostia Lido, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha abbandonato il suo posto in tribuna per portarsi a bordo campo e vivere a pochi metri dai suoi ragazzio e con la massima intensità le ultime battute di una partita combattuta da entrambe le squadre fino alla fine. Al segnale di chiusura del direttore di gara, Sticchi Damiani è corso in campo ad abbracciare tutti i protagonisti di una vittoria che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per la conquista della salvezza. «La squadra veniva già dalle tre ultime prestazioni importanti, ma contro l’Udinese finalmente abbiamo centrato anche i tre punti - ha detto il maassimo dirigente del club di via Colonnello Costadura visibilmente soddisfatto -. I ragazzi stanno danno tutto in questo campionato, non si risparmiano mai, bravo anche il mister a sostenerli con serenità e convinzione in questo periodo di sconfitte. Io nella conferenza post Sampdoria ho difeso con convinzione ragazzi, mister ed area tecnica perché ho perfettamente il polso delle enormi difficoltà con cui si devono confrontare ogni giorno e per me stanno facendo tutti un grande lavoro». Sticchi Damiani pone sottolinea come il popolo salentino si sia stretto attorno alla squadra. «È stato bello l’abbraccio finale di tutto lo stadio ai ragazzi, ne avevano proprio bisogno e se lo sono meritato. La salvezza passerà dal Via del Mare e dobbiamo essere tutti uniti e sostenerci a vicenda squadra e tifosi». Mercoledì il Lecce sarà impegnato in trasferta, a Torino, contro la Juventus, una sfida che precederà di pochi giorni lo scontro-salvezza del 7 maggio al Via del Mare con il Verona.