Il Lecce batte la Samp e si assicura il gioiellino ceko Samek. L'ex Slavia Praga farà la spola tra Baroni e Coppitelli

Il Lecce investe sul futuro e si assicura Daniel Samek, centrocampista della Repubblica Ceka, classe 2004. Arriva nel Salento a titolo definitivo dallo Slavia Praga e sarà a disposizione della 1^ squadra e della formazione Primavera 1. Samek vanta già al suo attivo 19 presenze in Fortuna Liga, 6 presenze in Conference League, 1 nelle Qualificazioni alla Europa League oltre alle 7 presenze in Nazionale Under 19.

Domani nel Salento

Il neo centrocampista giallorosso domani arriverà in città dopodiché si sottoporrà alle visite mediche. Poi, al rientro dei nuovi compagni di squadra dalla trasferta di Parma, si unirà al gruppo.