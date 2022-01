Lecce, nuovo look per il Via del Mare: ecco la nuova Area Skybox. Sarà inaugurata nella gara con il Vicenza

Una grande e importante per lo stadio Via del Mare. Come annunciato dal Lecce Calcio, la nuova Area Skybox, appena ultimata, sarà inaugurata in occasione dalla prima gara del 2022 al Via del Mare, Lecce-Vicenza del prossimo 13 gennaio. I nuovi skybox sono dotati di salotti riservati con vista sul campo da gioco, ciascuno da 5, 6 o 7 posti. I box sono dotati di tutti i servizi per poter vivere lo stadio con il massimo comfort. "L’accoglienza del nostro personale e la ristorazione all’interno dei box (in osservanza delle disposizioni in materia Covid) garantirà di vivere l’esperienza U.S. Lecce in modo nuovo", assicurano i dirigenti del club giallorosso.

Giallorossi vacanze finite

E' fissata per domani intanto la ripresa degli allenamenti del Lecce. Capitan Lucioni e compagni, reduci da una settimana di assoluto riposo, sosterranno una seduta di allenamento sul manto erboso dello stadio Via del Mare. Ovviamente, sarà assente il tesserato risultato positivo al Covid19 nell'ultimo giorno dell'anno. Il tesserato in questione osserverà il protocollo sanitario in vigore in attesa del rientro in gruppo, si spera in tempo per la sfida contro il Vicenza.