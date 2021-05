Il Lecce saluta la promozione diretta. Il 17 maggio debutto nei play off

Addio al sogno della promozione diretta in serie A. Per tornare nell’Olimpo del calcio italiano il Lecce dovrà necessariamente vincere i play off. Da ieri pomeriggio infatti i giallorossi sono ufficialmente fuori dalla lotta per il secondo posto e, nella migliore delle ipotesi, chiuderanno in terza posizione. Al momento però sono quarti, alle spalle del Monza che gode del vantaggio negli scontri diretti. Il verdetto più atteso in questo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati