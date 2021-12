Lecce, diramata la lista dei convocati. Assenti Blin e Listkowski oltre a Tuia, Coda e Paganini. A rischio la gara con il Vicenza

Si dovrebbe giocare regolarmente il posticipo del campionato di serie B tra Lecce e Vicenza, in programma questa sera, alle ore 20.30, allo stadio Via del Mare. Il condizionale è d'obbligo poiché all'esito dei tamponi effettuati ieri dalla Asl non figurano nella lista dei convocati, oltre agli infortunati Coda, Tuia e Paganini, anche Blin e Listkowski. Il Lecce, come da prassi, ha presentato una dettagliata relazione alla Asl, cui compete la decisione sul da farsi. Le soluzioni appaiono sostanzialemte due: sottoporre il gruppo squadra ad un nuovo giro di tamponi molecolari prima del fischio d'inizio oppure mandare tutti in isolamento fiduciario. Una decisione verrà presa nelle prossime ore.