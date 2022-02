Mercato di gennaio: il Lecce sul gradino più alto del podio. Bene pure Benevento e Monza. Per la A sarà una lotta fino all'ultimo respiro

La voglia di conquistare la promozione in serie A, diretta o attraverso i play off poco importa, ha spinto tutte le big del campionato di serie B a muoversi con fermezza sul mercato di gennaio. Chi più, chi meno, tutte hanno provato ad elevare la qualità dell’organico, puntando anche all’allargamento numerico dei componenti, arma da sfuttare al massimo soprattutto nei periodi in cui si è costretti a giocare ogni tre giorni. Come accadrà, ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati