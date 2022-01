Pordenone-Lecce: Gargiulo segna al 23', giallorossi in vantaggio. DIRETTA

PRIMO TEMPO

25 Strefezza taglia a fette la difesa ramarra guadagnando un calcio di punizione dal limite dell’area. Sulla palla si presenta Majer che calcia sulla barriera

23’ gol di Gargiulo che taglia nel cuore dell’area e segna di esterno su assist illuminante di Strefezza

20’ Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Majer, al 16’ Gargiulo colpisce di testa con la palla che finisce sul fondo. Al 17’ Olivieri colpisce a botta sicura in area di rigore cogliendo un palo clamoroso

15’ Il Lecce si fa vedere dalle parti di Perisan con Barreca che, al 13’, si incunea nell’area piccola e mette in mezzo trovando la deviazione miracolosa della difesa neroverde

10’ La gara prosegue senza particolari sussulti con le due squadre che provano a prendere in mano il pallino del gioco

5’ Il primo tiro in porta della partita è di Pinato, che calcia da fuori area debolmente tra le braccia di Gabriel

0' Fischio d'inizio del direttore di gara Andrea Colombo

Dopo 31 giorni di stop, il Lecce torna in campo per affrontare l'ultima giornata del girone di andata, ciò in attesa di recuperare la sfida casalinga con il Vicenza, già rinviata due volte a causa del Covid-19. La squadra allenata da Marco Baroni riparte dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, un avversario alla disperata ricerca di punti per riaprire il discorso salvezza. Non saranno del match gli indisponibli Bleve, Vera, Paganini, Tuia e Listokowski oltre al neo acquisto Simic che domani sarà in città per sottoporsi alle visite mediche.

Pordenone-Lecce sarà diretta dall'arbitro Colombo di Como, alla prima direzione ufficiale della squadra giallorossa. Fischio d'inizio alle ore 16.15.

Le formazioni

Pordenone: Perisan, El Kaouakibi, Barison, Pellegrini, Pasa, Bassoli ©, Pinato, Cambiaghi, Dalle Mura, Butic, Zammarini. A disposizione: Bindi, Sabbione, Stefani, Lovisa, Mensah, Magnino, Seclì, Maset, Sylla, Perri, Gavazzi, Iacoponi. Allenatore: B. Tedino

Lecce: Gabriel, Lucioni ©, Gargiulo, Olivieri, Strefezza, Barreca, Calabresi, Majer, Hjulmand, Dermaku, Rodriguez. A disposizione: Borbei, Samooja, Coda, Di Mariano, Helgason, Gendrey, Björkengren, Faragò, Gallo, Blin, Hasic. Allenatore: M. Baroni.

Arbitro: Andrea Colombo della sez. di Como