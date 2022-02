Il Lecce a Monza per riprendere la corsa alla vetta. Più di mille tifosi al seguito

Non c’è spazio per le recriminazioni, si torna già in campo per giocare una delle sfide più importanti dell’intera stagione. Reduce dall’inatteso passo falso di mercoledì al Via del Mare con la bestia nera Cittadella (tre vittorie e un pareggio è il bottino dei veneti nei quattro incontri disputati nel Salento), nel pomeriggio il Lecce di Marco Baroni andrà a caccia del riscatto nel confronto in programma all’U-Power Stadium contro i padroni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati