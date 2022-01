L'ex Giorgetti: "Lecce super contro la Cremonese. Baroni ha fatti la differenza con le sostituzioni. Che bravi Hjulmand e Listkowski"

«Il Lecce ha meritato la vittoria contro la Cremonese perché, a differenza dei grigiorossi, noi ci abbiamo creduto fino alla fine». Parla come se fosse ancora un calciatore del Lecce, Dodo Giorgetti, 51 anni, protagonista in giallorosso tra il 2000 e il 2003 con un bottino finale di 50 presenze e 2 gol in serie A e altre 7 presenze in B. Contava di esserci domenica scorsa sugli spalti del Via del Mare per tifare per i ragazzi di Baroni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati