Lecce, battere la Cremonese per puntare alla vetta. Tornano Coda e Strefezza

Il primo impegno casalingo del 2022 diventa di colpo di vitale importanza per il progetto di promozione del Lecce di Marco Baroni. Una vittoria questas sera al Via del Mare contro la Cremonese proietterebbe i salentini verso la conquista del primo posto in classifica. I risultati del sabato di campionato infatti rappresentano un trampolino di lancio per capitan Lucioni e compagni: Pisa e Brescia che non riescono ad andare il pareggio con Spal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati