La serie B si ferma: il Lecce tornerà in campo sabato 1 maggio

Il caso Pescara, costretto allo stop forzato a causa del Covid 19 fino al 26 aprile, stravolge il calendario di serie B. La necessità di garantire la regolarità in questo delicatissimo finale di stagione ha indotto la Lega di serie B a modificare il programma delle partite delle ultime quattro giornate. Di conseguenza, al termine dell'Assemblea è stata decisa la sospensione immediata del torneo cadetto. Si tornerà in campo sabato 1 maggio: nell'occasione il Lecce ospiterà allo stadio Via del Mare il Cittadella.

Il calendario rimodulato

Ecco il calendario dei giallorossi rimodulato dopo la sospensione:

16ª giornata di ritorno

Lecce-Cittadella

sabato 01.05.2021

17ª giornata di ritorno

Monza-Lecce

martedì 04.05.2021

18ª giornata di ritorno

Lecce-Reggina

venerdì 07.05.2021

19ª giornata di ritorno

Empoli-Lecce

lunedì 10.05.2021



Parla Sticchi Damiani

Una volta appresa la notizia dello slittamento del calendario, il Lecce ha annullato la prevista conferenza stampa della vigilia di mister Corini, fissata in un primo momento per domani mattina. All'incontro con i giornalisti sarà invece presente il presidente del sodalizio leccese, Saverio Sticchi Damiani, pronto a dire la sua sulla decisione adottata nel pomeriggio dalla Lega di serie B.