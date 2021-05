Lecce-Cittadella: partiti 0-0

LECCE E' il giorno di Lecce-Cittadella, in campo dalle ore 14. All'arrivo della squadra allo stadio Via del Mare c'erano alcune centinaia di tifosi che hanno intonato cori di incoraggiamento nei confronti di capitan Mancosu e compagni. Un gesto molto apprezzato dalla squadra che tra pochi minuti scenderà in campo con l'obiettivo di conquistare la vittoria.

La formazione ufficiale

Dentro Rodriguez, fuori Pettinari. E' questa l'unica novità rispetto alle ultime gare di campionato.

La partita

Lecce 0

Cittadella 0

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Rodriguez. In panchina: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Mancosu, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Pettinari, Zuta, Tachtsidis, . Allenatore: Eugenio Corini.

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Frare, Camigliano, Adorni, Vita; Proia, Iori, Branca; Rosafio, D’Urso; Beretta. In panchina: Maniero, Perticone, Donnarumma, Gargiulo, Ghiringhelli, Pavan, Mastrantonio, Ogunseye, Baldini. Allenatore: Roberto Venturato.

Arbitro: Serra di Torino (Assistenti: Sechi-Yoshikawa; IV Ufficiale Marini).

Marcatori:

Note: gara a porte chiuse.

La cronaca

3' Gran destro di Meccariello dal limite, il pallone sfiora il palo.

5' Crosso insidioso di Henderson, il portiere Kastrati para in due tempi.