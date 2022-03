Lecce, testa e gambe per battere l'Ascoli e restare in vetta. In difesa subito la coppia Tuia-Simic

Sulle ali dell’entusiasmo dopo la pesante vittoria conquistata nello scontro diretto con il Monza, il Lecce affronta questa sera al Via del Mare (ore 18.30) l’Ascoli con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica dall’assalto del foltissimo gruppo delle inseguitrici. Una situazione a dir poco anomala per il campionato di serie B con almeno 9 club pronti a darsi battaglia fino all’ultimo giornata della stagione regolare per conquistare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati