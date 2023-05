Lecce, a Monza primo match-ball salvezza. Fischio d'inizio alle 15

Duea disposizione, oggi ae poi in casa col Bologna, per conquistare la. La sconfitta rotonda incassata ieri dallonell’anticipo casalingo contro il Torino ha fatto lievitare le chance di salvezza del. La squadra giallorossa conserva due punti di vantaggio sui liguri che, nell’ultimo turno di campionato, giocheranno in casa della Roma. E non è tutto: oggi, alle 12.30, scenderà in campo pure il, in ritardo di tre punti in classifica. Gli scaligeri ospiteranno l’Empoli prima di chiudere la stagione a San Siro con il Milan. In buona sostanza, vincendo oggi a Monza il Lecce taglierebbe il traguardo della salvezza con un turno di anticipo. Ma potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui il Verona cadesse in casa con l’Empoli.Mai come in questo momento dunque il Lecce è padrone del proprio destino. Oggi alle 15, all’di Monza,e compagni avranno a disposizione il primo match ball salvezza. Lo stadio tanto caro al presidentenell’occasione presenterà un colpo d’occhio straordinario. Per tre-quarti sarà colorato di bianco e di rosso, i colori della squadra brianzola, per il resto sarà tutto giallorosso. Nel settore ospiti ci saranno circa 2.500 supporter salentini dovrebbero essere circa 2.500 solo che, come spesso accade in occasione delle trasferte sui campi del Nord Italia, molti leccesi che vivono nel settentrione assiteranno al match in altri settori dello stadio. Si prevede quindi la presenza di circa 4 mila tifosi salentini all’U-Power Stadium.Nonostante il Monza abbia centrato l’obiettivo della salvezza ormai da settimane, oggi in campo sarà partita vera per merito della Juventus. E sì, i problemi dei bianconeri con la giustizia sportiva potrebbero spalancare le porte dell’Europa anche all’ottava classificata. Il motivo per il quale Torino, Monza, Bologna e Fiorentina sognano ad occhi aperti. Un problema in più per il Lecce che dopo la sfida di Monza ospiterà al Via del Mare il Bologna.Paradossalmente potrebbe essere un vantaggio perché, se è vero che i ragazzi di Baroni nel corso della stagione hanno incontrato difficoltà nelle sfide con le squadre impegnate nella lotta per la salvezza, è altrettanto vero che contro le prime della classe Hjulmand e compagni hanno fornito le migliori prestazioni. L’ultimo esempio è recente, il 2-2 imposto pochi giorni fa all’Olimpico alla Lazio di Sarri. Il grande dubbio diriguarda il capitano, Morten Hjulmand, costretto già a saltare la gara con lo Spezia per un problema muscolare. Il test effettuato ieri mattina ha fornito indicazioni positive per cui, al netto del provino che il danese effettuerà nuovamente stamattina, oggi il numero 42 tornerà in cabina di regia con Blin e Oudin ai lati. In attacco tornadopo la squalifica, il centravanti titolare questa volta saràmentre Strefezza e Di Francesco si contenderanno un posto. In difesa solo conferme.