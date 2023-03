Come accade ogni anno con l’arrivo della primavera le classifiche dei campionati di calcio cominciano ad essere ben più definite. Il discorso vale anche per la serie A 2022-2023 dove il Napoli di Luciano Spalletti, da lungo tempo ormai, dopo aver stracciato tutte le avversarie ha cominciato a preparare i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto della storia.

La situazione è differente invece in coda. Qui c’è ancora un po’ di incertezza legata soprattutto al terz’ultimo posto, tenuto conto delle evidenti difficoltà che attanagliano Sampdoria e Cremonese, entrambe destinate alla retrocessione in serie B, salvo clamorosi ribaltoni. A undici giornate dalla fine, i doriani occupano il penultimo posto in classifica con 15 punti ed un ritardo di 9 punti dalla salvezza. E non sono affatto pochi. I grigiorossi, dal canto loro, sono in coda alla classifica e di punti fin qui ne hanno addirittura conquistati appena 13. Sta un po’ meglio invece l’Hellas Verona della coppia di tecnici Zaffaroni-Bocchetti. Gli scaligeri hanno incamerato 19 punti e al momento accusa un ritardo di cinque lunghezze dal quart’ultimo posto, occupato dallo Spezia di Semplici. Poco più in alto ci sono Lecce e Salernitana, appaiate a quota 27 punti, e l’Empoli che ne ha 28.

Il Lecce di Baroni quindi a 990 minuti dalla fine del campionato gode ancora di un vantaggio di 8 punti sulla terz’ultima in classifica (Hellas Verona). Una posizione di assoluto privilegio che però non consente ancora di dormire sonni tranquilli. Ma è altrettanto vero che a capitan Hjulmand e compagni basterà piazzare un altro strappo per mettersi al riparo da possibili tempeste. In tal senso, il mese di aprile potrebbe rivelarsi decisivo per la salvezza della squadra salentina. Dal 3 al 28 aprile infatti i ragazzi di mister Baroni giocheranno ben cinque partite e di queste tre in casa e due in trasferta. Il tour de force d’inizio primavera comincerà lunedì 3 aprile, dopo la sosta per le nazionali, in casa di una diretta concorrente per la permanenza in serie A, l’Empoli di mister Zanetti (ore 18.30). Nello stesso turno di campionato il Verona invece sarà impegnato nella delicata trasferta di Torino contro la Juventus. Mandata in archivio la sfida con i toscani, il Lecce tornerà poi a calpestare l’erba del Via del Mare per affrontare i primi della classe del Napoli nel test in programma venerdì 7 aprile. Dopodiché, Baroni ed il suo staff avranno a disposizione nove giorni per preparare al meglio la seconda gara di fila casalinga, questa volta contro la Sampdoria, match fissato per domenica 16 aprile alle ore 12.30. Quindi, i giallorossi torneranno a giocare in trasferta. Domenica 23 aprile il Lecce sarà di scena al Meazza contro i campioni d’Italia uscenti del Milan (fischio d’inizio alle ore 18). Gli impegni del mese di aprile culmineranno venerdì 28, alle ore 18.30, al Via del Mare, in occasione della sfida contro l’Udinese.

È fuor di dubbio che per tornare a muovere la classifica, dopo aver incassato quattro sconfitte di fila, il Lecce dovrà anzitutto ritrovare il feeling con il gol che manca ormai dalla vittoriosa trasferta di Bergamo dello scorso 19 febbraio. La sosta aiuterà Strefezza e compagni a ritrovare le energie fisiche e mentali utili per dar vita all’assalto finale alla salvezza.