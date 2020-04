Sticchi Damiani: "Il Lecce regalerà ai tifosi il copri-mascherina con il logo ufficiale"

LECCE Non a tutti è piaciuta l’iniziativa di “Salentinamente” che ha deciso di commercializzare il copri-mascherina con il marchio del Lecce. Iniziativa comune a tante altre aziende in questo particolare periodo. Va detto, comunque, che in tanti si sono mossi per accaparrarselo al costo di 10 euro al pezzo. A tranquillizzare quanti avevano sollevato perplessità sull’opportunità di vendere i copri-mascherina ci ha pensato direttamente il presidente Saverio Sticchi Damiani con un post pubblicato sul profilo di un tifoso. “Tutti noi soci del Lecce abbiamo chiesto a Salentinamente di non commercializzare questo prodotto. Lo stesso rivenditore, che ha immediatamente condiviso lo spirito dell’iniziativa, ci fornirà il prodotto al prezzo di costo per consentirci di regalarlo”. Chapeau. Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA