Il Via del Mare diventa tabù per le big di serie A: il Lecce raccoglie 9 punti

Vita dura al Via del Mare per le big della Serie A . Il fortino del Lecce si sta rivelando avaro di punti per tutti. Ad incidere è pure il fattore ambientale considerato che indipendentemente dal blasone dell’avversario di turno sugli spalti si registra puntualmente il sold out. Settimanalmente ai quasi ventimila abbonati (per la precisione 19.948) si aggiungono circa sei, settemila paganti. Sabato scorso, in occasione della sfida contro la Roma di Mourinho , in tribuna c’erano 25.200 spettatori. E c’è da tener conto che mancavano i tifosi ospiti cui era stata vietata la trasferta.Il Via del Mare è un ambiente in cui la formazione di Baroni riesce ad esaltarsi. Soprattutto quando nel tacco d’Italia scendono le big del nostro campionato. Partiamo dall’ultima partita, appunto, quella con la Roma. I giallorossi salentini hanno imposto il pareggio alla squadra dello Special One sfoderando tecnica e tattica oltre ad una buone dose di aggressività che alle big, solitamente, dà fastidio.Dopo le prime tre giornate del girone di ritorno, la Roma è a pari merito in classifica con l’ Atalanta che proprio al Via del Mare, lo scorso mese di novembre, ha incassato una delle cinque sconfitte stagionali. La stessa Atalanta che, prima della sfida con i salentini, era ancora imbattuta in trasferta. Per il Lecce, si ricorderà bene, quella fu la prima vittoria stagionale. La seconda invece è arrivata il 4 gennaio scorso, contro la Lazio . Hjulmand e compagni si imposero 2-1 sulla squadra allenata da Maurizio Sarri . Una gara che la squadra leccese riuscì a ribaltare dopo l’iniziale vantaggio di Immobile.Alla visita della formazione biancoceleste è seguita a distanza di pochi giorni anche quella del Milan campione d’Italia in carica. La squadra di Pioli ha lasciato lo stadio leccese con un solo punto in bagaglio e dopo aver patito le pene dell’inferno per riprendere in mano una partita cominciata con un doppio svantaggio in meno di mezz’ora di gioco.In attesa del Napoli , le uniche squadre che hanno portato via punti dal Via del Mare sono state Inter e Juventus. Alla prima giornata, i nerazzurri di Simone Inzaghi vinsero di pancia grazie a un tocco con il basso ventre di Dumfries a tempo ampiamente scaduto. L’altra big uscita vittoriosa dal Via del Mare è stata la Juventus al termine però di una partita molto sofferta, specie nel primo tempo, e nella quale i bianconeri trovarono la vittoria solo grazie ad un grande gol del giovane Fagioli. Va detto che anche la Fiorentina ha faticato molto al Via del Mare riuscendo a portare a casa solo un punto. Lo scorso 17 ottobre la squadra di Italiano rimediò allo svantaggio firmato da Ceesay in chiusura di primo tempo con il gol realizzato in apertura di ripresa da Kouame.Delle prime sei in classifica come detto solo il Napoli deve ancora giocare al Via Del Mare. Contro le altre cinque, anzi sei considerando pure la Juventus, il Lecce ha raccolto otto degli undici punti casalinghi fin qui raccolti (un altro punto contro la Viola).