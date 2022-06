Lecce, dopo Ceesay, Brancolini e Frabotta servono almeno altri 6 acquisti per la serie A

Il giovane Brancolini come “dodicesimo”, il più esperto Frabotta per la fascia mancina della linea di difesa e il navigato Ceesay per dar peso all’attacco. Tre innesti fin qui per il Lecce in vista del prossimo campionato di serie A. Ma siamo solo alle prime battute della campagna trasferimenti estiva della stagione 2022-2023 considerato che il club di via Colonnello Costadura non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Il responsabile...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati