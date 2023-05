I baby di Coppitelli sfidano il Sassuolo. Oggi in campo a San Pietro in Lama

Turno infrasettimanale oggi per il, capolista solitaria del campionato1, con un punto di vantaggio sul Torino che però ha già giocato la sua partita. Alle 14 i ragazzi allenati da misterospiteranno sul manto erboso del Deghi Sport Center dii pari età delin una sfida molto importante per la difesa della vetta della classifica. «Il Sassuolo è una squadra fortissima, ben costruita e ben allenata - ha detto alla vigilia mister Federico Coppitelli -. La squadra emiliana è tra quelle con cui ci giocheremo il traguardo finale. Lecce in difficoltà? Aver fatto meno bene rispetto alle gare precedenti - ma solo a livello di risultato - può dare l’idea di essere in difficoltà però posso garantire che non è così. Tranne la partita con la Fiorentina i ragazzi hanno sempre fatto bene». Mister Coppitelli, grande esperto della categoria, ricorda che il Primavera 1 «è un campionato difficile e lo sapevamo, restare su questi distacchi è comunque un aspetto importante e la nostra classifica, nonostante tutto, è comunque positiva. Questa piccola flessione può servirci come stimolo per fare ancora meglio», assicura l’allenatore della squadra giallorossa.Per la gara con il Sassuolo, il Lecce ha deciso di aprire al pubblico - a titolo gratuito - le porte del Deghi Sport Center di San Pietro in Lama. L’accesso dei supporter giallorossi sarà libero fino ad esaurimento della capienza dell’impianto, pari a 200 posti.